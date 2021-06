Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle révélation de taille sur l'avenir de Memphis Depay !

Publié le 10 juin 2021 à 19h00 par B.C.

Bientôt libre de tout contrat, Memphis Depay est dans le viseur du FC Barcelone et de la Juventus, qui tenterait de doubler l’écurie catalane. Cependant, les Bianconeri seraient encore loin de boucler ce dossier.

Lié à l’OL jusqu’à la fin du mois, Memphis Depay ne prolongera pas son bail et rejoindra un nouveau club prochainement. Le suspense reste entier concernant la prochaine destination du Néerlandais, puisque le FC Barcelone tente encore de finaliser la venue de l’attaquant tandis que la Juventus serait également à l’affût. D’après Mundo Deportivo , le club turinois aurait même formulé une nouvelle offre à Memphis Depay, semant le doute dans l’esprit de ce dernier. Après avoir fait une croix sur Georginio Wijnaldum, nouvelle recrue du PSG, le FC Barcelone pourrait donc être en grande difficulté avec Memphis Depay, mais la Juve serait encore loin d’avoir bouclé ce dossier.

Rien de concret entre la Juve et Memphis ?