Mercato - OM : La tendance se confirme plus que jamais pour la vente de l'OM !

Publié le 10 juin 2021 à 18h30 par Arthur Montagne

Les rumeurs sont incessantes depuis plusieurs semaines, mais finalement rien ne se profile concernant la vente de l'OM. Malgré les annonces qui se multiplient concernant Al-Walid bin Talal, Frank McCourt est toujours bien présent et il ne semble pas avoir l'intention de vendre le club phocéen.

C'est le serpent de mer à Marseille depuis plusieurs saisons, mais les rumeurs concernant la vente de l'OM se sont clairement accélérées ces derniers mois. Il faut dire qu'au début du mois de février, le journaliste Thibaud Vézirian n'émettait aucune réserve à ce sujet annonçant avoir « l’assurance que la cession est actée », précisant même que le communiqué était prêt et que tout serait officialisé « dans les prochaines heures ou les prochains jours . » Mais quatre mois plus tard, non seulement rien n'a été officialisé, mais surtout, les démentis s'enchaînent que ce soit dans la direction de l'OM ou au sein même de l'entourage d'Al-Walid bin Talal, le prince saoudien annoncé proche de racheter le club phocéen. « Mon ami, je parle pour moi… Ce n’est qu’une rumeur, ce n’est pas vrai », confiait par exemple son fils, Khaled Al Waleed. De passage à Marseille, Frank McCourt en a profité pour confirmer la tendance.

Le coup de gueule de McCourt

En effet, de nouveau présent dans la cité phocéenne, le Bostonien a rencontré les représentants des principaux groupes de supporters. Et il en a profité pour mettre les choses sur les rumeurs concernant la vente de l'OM. Un sujet qui semble l'agacer au plus haut point. « J’en ai marre de le répéter, mais je le dis une dernière fois : l’OM n’est pas à vendre ! Toutes les rumeurs au sujet d’une vente ou d’une ouverture du capital sont des fake news. Nous avons l’argent qu’il faut et je suis là pour l’OM ! », lance Frank McCourt dans des propos rapportés par RMC Sport . Un message visiblement convaincant puisque les supporters l'ont trouvé « sincère et impliqué . » Un supporter présent à cette réunion en rajoute d'ailleurs une couche. « La venue d’un nouvel actionnaire et toutes les autres rumeurs qu’on a entendues, on lui en a parlé. Il nous a assuré que rien de tout ça n’était vrai. Et qu’il avait toujours la ferme intention de rester propriétaire de l’OM. Que c’était dans cette optique qu’il allait recruter lors du prochain mercato », explique-t-il à La Marseillaise .

