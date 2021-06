Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi met une énorme pression sur Koeman !

Publié le 12 juin 2021 à 3h45 par A.M.

Interrogé sur son avenir, Xavi ne cache pas ses grandes ambitions à moyen terme. Ce qui ne doit pas rassurer Ronald Koeman.

Bien que Ronald Koeman ait été confirmé dans ses fonctions sur le banc du FC Barcelone par Joan Laporta, l'ombre de Xavi continue de planer au-dessus de sa tête. S'il a prolongé à Al-Sadd jusqu'en juin 2023, l'ancien milieu de terrain du Barça est régulièrement évoqué pour s'asseoir sur le banc blaugrana à moyen terme. Interrogé sur son avenir, Xavi ne cache d'ailleurs pas ses grandes ambitions.

«Je me sens prêt»