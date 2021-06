Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Pogba totalement relancé par Cristiano Ronaldo ?

Publié le 11 juin 2021 à 10h45 par B.C.

Alors que la Juventus resterait attentive à la situation de Paul Pogba à Manchester United, un retour du Français à Turin s’annoncerait tout de même difficile, à moins que Cristiano Ronaldo ne plie bagage.

Lié à Manchester United jusqu’en juin 2022, Paul Pogba s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat, et cela n’a pas échappé à ses prétendants. D’après ESPN , le PSG, le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus surveilleraient de près la situation du milieu français, avec la volonté de s’attacher ses services gratuitement l’année prochaine. Les Red Devils auraient ainsi décidé d’approcher Mino Raiola pour évoquer une prolongation, mais les négociations s’annoncent longues. Une offensive d’un club dès ce mercato estival n’est pas à exclure pour Paul Pogba, d’autant que Massimiliano Allegri se verrait récupérer le champion du monde tricolore pour son retour à la Juventus, mais Cristiano Ronaldo pourrait tout faire capoter.

Sans départ de Cristiano Ronaldo, le retour de Pogba à la Juventus serait impossible