Mercato - PSG : Un avenir à Paris pour Paul Pogba ? La réponse !

Publié le 10 juin 2021 à 20h30 par A.D.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba pourrait prendre le large cet été, soit à un an de la fin de son bail. Conscient de la situation de La Pioche, le PSG et la Juventus seraient en embuscade pour le récupérer lors du prochain mercato estival, et le club turinois serait bien partie pour rafler la mise. En effet, Paul Pogba serait heureux de revenir à la Juve et a même ironisé sur un retour dans son ancien club. En ce qui concerne le PSG, il a préféré dire qu'il n'y avait pas le moindre contact lorsqu'on l'a interrogé dernièrement.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Paul Pogba est un véritable mystère. En fin de contrat le 30 juin 2022 avec Manchester United, La Pioche ne voudrait pas aller au bout de son contrat, et espérerait se lancer un tout nouveau défi dès la saison prochaine. Et alors que le bail de Paul Pogba expirera dans un an, les Red Devils feraient peut-être mieux de le laisser filer lors du mercato estival, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement. Alerté par la situation de Paul Pogba, le PSG serait à l'affût, prêt à profiter de l'aubaine pour le récupérer dès cet été. Mais qu'en pense le principal concerné ? Interrogé sur Infosport + par Presnel Kimpembe et Kingsley Coman dernièrement, Paul Pogba a lâché un premier signe sur le PSG. Et comme il l'a expliqué lui-même, il n'a eu aucun contact avec le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi. « Nasser ? On est bientôt en période de mercato ? Des contacts ? Non (rires) » , a répondu simplement Paul Pogba.

«Je n'ai pas le numéro de Nasser Al-Khelaïfi»

Présent en conférence de presse avec l'équipe de France ce jeudi après-midi, Paul Pogba a été une nouvelle fois questionné sur un départ au PSG. Et le milieu de terrain de Manchester United s'est montré plus bavard. Toutefois, il n'a toujours pas été approché par Leonardo ou Nasser Al-Khelaïfi selon ses dires. « Des contacts avec Paris ? Il me reste un an de contrat. Tout le monde le sait. Pas encore eu de proposition concrète (de Manchester United). Je ne me suis pas posé avec les dirigeants et l'entraîneur, je suis encore à Manchester. Ma pensée là c'est l'Euro. Je suis concentré. J'ai plus d'expérience qu'avant, je suis focus sur le présent, c'est l'Euro. J'ai un agent qui s'occupe de tout ça. Je n'ai pas le numéro de Nasser (sourire) » , a précisé Paul Pogba.

«Ok, prochaine destination Turin»