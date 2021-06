Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum envoie un premier message clair sur son avenir !

Publié le 12 juin 2021 à 4h15 par A.M.

Nouveau joueur du PSG, Georginio Wijnaldum se projette déjà sur le long terme à Paris avec des ambitions colossales.

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG a sauté sur l'occasion qui s'est présentée avec Georginio Wijnaldum dont le contrat à Liverpool prend fin le 30 juin. L'international néerlandais débarque donc libre ce qui signifie que le club de la capitale n'a pas déboursé d'indemnité de transfert pour le recruter. Annoncé proche du FC Barcelone pendant plusieurs semaines, Wijnaldum débarque finalement au PSG avec de grandes ambitions.

«Je viens ici pour essayer d'écrire l'histoire avec cette équipe incroyable»