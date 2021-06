Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est du sérieux pour ce protégé de Jorge Mendes !

Publié le 12 juin 2021 à 21h15 par A.C.

Passé par le LOSC et désormais au Milan AC, Rafael Leao serait une des pistes chaudes de l’Olympique de Marseille.

La Serie A, Pablo Longoria la connait comme sa poche. Passé par l’Atalanta, Sassuolo et la Juventus, le président de l’Olympique de Marseille s’est souvent tourné vers l’Italie depuis son arrivée, comme pour Pol Lirola et Arkadiusz Milik. Cela pourrait se répéter cet été, puisque Longoria lorgnerait notamment sur Rafael Leao, qui s’est fait connaitre au LOSC avant de rejoindre le Milan AC en 2019. Cette piste n’est toutefois pas facile pour l’OM, qui doit notamment faire face à la forte concurrence de Wolverhampton et d’Everton, alors que les Rossoneri réclameraient tout de même entre 25 et 30M€ pour laisser filer Leao.

