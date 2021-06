Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jorge Mendes a rencontré Leonardo pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 12 juin 2021 à 18h15 par A.C.

Avec le possible départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pourrait frapper un gros coup avec Cristiano Ronaldo.

Alors que Neymar a prolongé jusqu’en 2025, le Paris Saint-Germain attend toujours une réponse de la part de Kylian Mbappé. Si cela n’arrive pas rapidement, une vente pourrait être envisagée... et son remplaçant pourrait beaucoup faire parler de lui ! Leonardo lorgnerait en effet Cristiano Ronaldo, qui songerait à quitter la Juventus au cours de ce mercato estival. La presse italienne a en effet annoncé que le quintuple Ballon d’Or aurait demandé à son agent Jorge Mendes de ratisser le marché pour lui trouver un nouveau club.

Aucune piste chaude pour Cristiano Ronaldo