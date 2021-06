Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Pogba... Cristiano Ronaldo sera le grand acteur de l’été !

Publié le 11 juin 2021 à 20h30 par A.C. mis à jour le 11 juin 2021 à 20h34

Le départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus pourrait être l’un des gros sujets de ce mercato estival.

Partira ? Ne partira pas ? Voilà des mois que la presse italienne s’enflamme autour de l’avenir de Cristiano Ronaldo. Plus précisément depuis l’élimination catastrophique de la Juventus en huitième de finale de la Ligue des Champions face au FC Porto, en mars dernier. Car le Portugais a été recruté en 2018 pour permettre à la Juve de franchir un palier sur la scène européenne, après deux finales perdues ces dix dernières années. Or, les Bianconeri n’ont pas gagné plus de titres avec Cristiano Ronaldo... ils en ont même gagné moins, avec différents échecs en Coppa Italia ou tout récemment, en Serie A. Le quintuple Ballon d’Or souhaiterait donc trouver un club qui puisse lui permettre de viser une sixième Ligue des Champions ainsi qu’un sixième Ballon d’Or dans un temps assez court. Il ne faut en effet pas oublier que tout Cristiano Ronaldo qu’il est, le temps passe et il soufflera ses 37 bougies en février prochain.

Cristiano Ronaldo au PSG seulement pour remplacer Mbappé

Le Paris Saint-Germain fait partie du peu de clubs pouvant s’offrir les services de Cristiano Ronaldo. Tuttosport explique ce vendredi que la piste parisienne ne laisserait pas insensible la star de la Juventus. Son arrivée serait toutefois signe d’un échec cuisant de Leonardo avec Kylian Mbappé, dont le contrat se termine en juin 2022 et qui n’a toujours pas donné une réponse claire au PSG concernant sa prolongation. D'après les informations de La Gazzetta dello Sport , Cristiano Ronaldo n’aurait pas encore pris de véritable décision sur son avenir, mais les choses pourraient rapidement évoluer, après l’Euro.

Un échange avec Pogba ravirait tout le monde