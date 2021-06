Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Mourinho ironise sur l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 11 juin 2021 à 15h45 par T.M.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait partir cet été. Ce qui pourrait alors faire plaisir à José Mourinho.

Entre la Juventus et Cristiano Ronaldo, le divorce pourrait être imminent. Depuis plusieurs semaines désormais, le départ du Portugais est annoncé. Au sein de la Vieille Dame, on voudrait se débarrasser de CR7 et de son salaire XXL, une volonté bien comprise par l’entourage de Cristiano Ronaldo. En effet, Jorge Mendes se serait déjà mis en quête d’un nouveau club, le proposant à certaines équipes, à l’instar notamment du PSG, où le quintuple Ballon d’Or pourrait notamment venir pallier le départ de Kylian Mbappé.

« Il devrait quitter l’Italie maintenant »