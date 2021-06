Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision déjà prise par Cristiano Ronaldo ?

Publié le 11 juin 2021 à 20h15 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait être l’un des gros coups du Paris Saint-Germain.

L’aventure italienne de Cristiano Ronaldo pourrait prendre fin cet été. Le Portugais songerait en effet à un départ, ce qui ne déplairait pas à la Juventus, qui pourrait se soulager d’un salaire net de 31M€ qui commence à devenir un poids en cette période de crise. Peu de clubs semblent susceptibles de pouvoir recruter Cristiano Ronaldo et le Paris Saint-Germain est l’un d’eux. L’arrivée d’une star de cette envergure, à un an et demi de la Coupe du monde au Qatar, serait une aubaine pour QSI... sans parler du niveau hallucinant qu’il affiche toujours, à 36 ans.

La Juventus attendrait toujours