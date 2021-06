Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle pépite du PSG sur le point de s’en aller ?

Publié le 11 juin 2021 à 20h10 par T.M.

Alors que le PSG cherche au maximum à retenir ses pépites, certaines passent tout de même entre les mailles du filet. Et cet été, un nouvel espoir pourrait s’en aller.

Cela fait maintenant plusieurs années que le PSG est touché par un terrible mal : l’exode de ses pépites. Si le club de la capitale dispose de l’un des meilleurs centres de formation en France et même en Europe, il est toutefois très difficile de se faire une place en équipe première. Par conséquent, à défaut d’attendre du temps de jeu au PSG, certains talents préfèrent partir pour exploser ailleurs. Chaque année, plusieurs joueurs font ainsi leurs valises comme cela a été le cas l’été dernier avec Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche et cet exode serait encore loin de s’arrêter…

Une nouvelle perte pour le PSG ?