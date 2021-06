Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Denis Bouanga lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 11 juin 2021 à 19h10 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2023 avec l'ASSE et annoncé dans le viseur de l'Olympiakos, Denis Bouanga a fait une grande confidence sur la suite de sa carrière.

A la recherche de liquidités, l’ASSE pourrait se séparer de plusieurs joueurs lors du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le club du Forez, Denis Bouanga serait susceptible de quitter les Verts notamment en cas de grosse offre. De nombreux clubs seraient intéressés par l’attaquant à l’instar de l’Olympiakos, récemment sacré champion de Grèce et qui disputera le premier tour des qualifications de la prochaine Ligue des champions. Interrogé sur son avenir, Bouanga n’a d’ailleurs pas caché son envie de disputer la prestigieuse compétition européenne.

« J’aimerais disputer un jour la Ligue des Champions »