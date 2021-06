Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces grandes précisions sur l’avenir de Duje Caleta-Car !

Publié le 11 juin 2021 à 16h10 par T.M.

Cet été, l’heure du départ devrait sonner pour Duje Caleta-Car. Mais où ira le défenseur central de l’OM ? Réponse.

Très proche d’un départ à Liverpool lors du dernier mercato hivernal, Duje Caleta-Car avait finalement été retenu à l'OM par Pablo Longoria. Cependant, cet été, la tendance pourrait bien être différente pour le Croate qui devrait faire ses valises. D’ailleurs, selon les informations de The Athletic , c’est vers un transfert à 15M€ qu’on se dirigerait pour Caleta-Car. Mais qui mettra cette somme pour s’offrir l’ancien joueur de Salzbourg ? A cette question, le média britannique a donné certains éléments de réponse.

Quel avenir pour Caleta-Car ?