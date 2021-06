Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une vente à 15M€ se précise pour Pablo Longoria !

Publié le 11 juin 2021 à 13h45 par T.M.

Au rayon des départs, Duje Caleta-Car devrait visiblement quitter l’OM cet été. Toutefois, les Phocéens pourraient ne pas récupérer le montant espéré pour le Croate.

Le mercato estival a commencé fort à l’OM. En effet, lors du premier jour du marché des transferts, le club phocéen a officialisé l’arrivée de Gerson. Mais cela va encore bouger sur la Canebière, à la fois dans le sens des arrivées que des départs. D’ailleurs, à ce sujet, Pablo Longoria a annoncé que 14 joueurs partiront cet été. Si 11 joueurs sont déjà partis, il reste encore 3 départs à acter. Mais qui fera ses valises ? Les regards se tournent notamment vers Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. Et après son transfert avorté à Liverpool cet hiver, le Croate devrait bel et bien faire ses valises cet été.

Un transfert moins important qu’espéré ?