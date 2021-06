Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se complique pour une piste XXL de Leonardo !

Publié le 12 juin 2021 à 0h45 par La rédaction

Saul Niguez et l'Atlético de Madrid ne seraient pas contre l'idée de se quitter été. Les Colchoneros ont besoin d'argent pour recruter et l'Espagnol apparaîtrait comme une bonne option pour dégager des liquidités, alors que le PSG serait sur les rangs. Mais pas à n'importe quel prix.

La récente signature de Georginio Wijnaldum au Paris Saint-Germain n'empêcherait pas de nouveaux mouvements au milieu de terrain lors du mercato. Alors que Saul Niguez est annoncé sur le départ du côté de l'Atlético de Madrid, Leonardo pourrait en profiter pour tenter une offre. Sous contrat jusqu'en 2026, l'Espagnol voudrait changer d'air après 337 matchs chez les Colchoneros . L'Atlético ne serait pas contre son départ car cela entraînerait une grosse rentrée d'argent permettant ensuite de recruter.

Le PSG devancé par la Juventus et Manchester United ?