Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hakimi, Paredes... Leonardo monte une opération XXL !

Publié le 12 juin 2021 à 0h15 par A.C.

Comme l’été dernier, Leonardo semble une nouvelle fois décidé à utiliser Leandro Paredes comme monnaie d’échange.

Plutôt performant depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino en janvier dernier, Leandro Paredes ne semble pas vraiment être le favori de Leonardo. La Gazzetta dello Sport , tout comme d’autres médias italiens, a en effet assuré que le directeur sportif du Paris Saint-Germain était à deux doigts de boucler un échange entre Paredes et Marcelo Brozovic, milieu de l’Inter. Finalement, l’Argentin a décidé de rester au PSG, faisant donc tout capoter.

Leonardo a bien proposé Paredes à l’Inter