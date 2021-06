Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kean, Icardi... Leonardo peut remercier Allegri !

Publié le 11 juin 2021 à 23h15 par A.C.

Le retour à la Juventus de Massimiliano Allegri pourrait impacter le mercato de Leonardo et du PSG.

Le visage de l’attaque du Paris Saint-Germain pourrait changer cet été. Tout tourne autour de la décision de Kylian Mbappé, qui n’a toujours pas donné de réponse pour sa prolongation de contrat. Mais il n’est pas seul. Performant lors de son prêt, Moise Kean et reparti à Everton et si Leonardo souhaiterait le récupérer, un accord semble encore lointain. Surtout que le directeur sportif du PSG pourrait également se séparer de Mauro Icardi, qui n’a que très peu joué ces derniers moi et qui intéresse plusieurs clubs en Serie A.

La Juventus vire sur Gabriel Jesus