Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Moise Kean risque de s’éterniser…

Publié le 10 juin 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien que Moise Kean souhaite rester au PSG comme le10sport.com vous l’a révélé en mars dernier, Everton mettrait ce dossier en stand-by dans l’attente de la nomination de son nouvel entraîneur.

Après avoir inscrit 13 buts en Ligue 1 pour le PSG et 3 réalisations avec le club de la capitale en Ligue des champions, Moise Kean compte bien continuer à écrire son histoire avec le PSG. Le10sport.com vous révélait en mars dernier que l’attaquant italien sous contrat avec Everton souhaite rester au Paris Saint-Germain outre l’expiration de son prêt au sein du club de la capitale. Cependant, bien qu’Everton soit ouvert à une vente de Kean, à condition que le bon prix soit versé, alors que le PSG privilégierait un nouveau prêt, Leonardo serait contraint de se montrer patient dans ce dossier chaud.

«Everton est en attente de son nouveau coach»