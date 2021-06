Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande nouvelle pour la succession de Mandanda !

Publié le 11 juin 2021 à 23h10 par La rédaction mis à jour le 11 juin 2021 à 23h12

Pour préparer l’après Mandanda, Pablo Longoria est à la recherche d'un gardien, et Alexander Nübel serait l'une des pistes du président de l'OM. Un joueur qui devrait quitter le Bayern Munich cet été.

A 36 ans, Steve Mandanda vient de boucler sa 13ème saison à l’OM. Un chiffre révélateur de la longévité d’ El Phenomeno , mais ce dernier se rapproche inéluctablement de sa fin de sa carrière, et Pablo Longoria en a conscience. Ainsi, le président de l'OM serait à la recherche d'un nouveau portier capable de concurrencer Steve Mandanda et de lui succéder à terme. Le club phocéen surveillerait ainsi plusieurs joueurs, dont Alexander Nübel, doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich. Et l'Allemand devrait bien quitter la Bavière cet été.

Nübel prêté cet été