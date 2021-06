Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Sergio Ramos s'accélère !

Publié le 11 juin 2021 à 16h30 par Dan Marciano

L'avenir de Sergio Ramos pourrait s'écrire loin du Real Madrid. les négociations pour une prolongation de contrat sont à l'arrêt, et le PSG et le FC Séville pourraient profiter de la situation pour le faire venir gratuitement.

Le Real Madrid a décidé de prendre un énorme risque et de se concentrer exclusivement sur le dossier Kylian Mbappé. Selon la presse espagnole, le joueur du PSG est le seul objectif de Florentino Perez, prêt à casser sa tirelire. Pour se renforcer, le club espagnol va aussi enregistrer le retour de joueurs prêtés la saison dernière à l’instar de Martin Odegaard, cédé à Arsenal. Ces derniers mois, le président du Real Madrid s’est également activé pour sceller l’avenir des joueurs en fin de contrat. Florentino Perez a bouclé les prolongations de Lucas Vazquez et de Luka Modric et espérait aussi conserver Sergio Ramos. Présent depuis 2005 à la Casa Blanca, le défenseur espagnol voit son bail expirer le 30 juin et n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants. Pourtant, le président, dont il est très proche, lui a transmis une première offre de prolongation durant la saison

Sergio Ramos tout proche d'un départ

Conformément à sa politique avec les joueurs trentenaires, le Real Madrid lui a proposé un contrat d’un an, mais a aussi demandé à Sergio Ramos de baisser son salaire de 10%. Mais contrairement à Modric et Vazquez, le défenseur n’a pas accepté la demande de son président. Interrogé en avril dernier sur l’avenir de son capitaine, Florentino Perez ne cachait pas son pessimisme : « J'adore Sergio Ramos mais nous sommes dans une très mauvaise situation financière, personne ne met l'argent et nous devons être réalistes, nous sommes tous très mal. Il n'a pas accepté de baisser son salaire cette saison (...) Je n'ai pas dit qu'il quitterait le club. Beaucoup de choses peuvent arriver. Nous pensons d'abord à terminer la saison et nous y réfléchirons ensuite à la fin de la saison » avait-il confié sur le plateau d’ El Chiringuito . Selon Mundo Deportivo , l’offre de prolongation a expiré lorsque le championnat d’Espagne s’est terminé. Mais à en croire le média, Sergio Ramos serait désormais prêt à accepter l’offre de Florentino Perez et de prolonger son bail. Mais ce serait trop tard pour le dirigeant, inflexible dans ce dossier. Le capitaine a peut-être laissé passer sa chance et un départ semble plus que jamais d’actualité.

Un retour au FC Séville évoqué