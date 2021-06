Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo, Icardi… Les plans de Leonardo totalement chamboulés ?

Publié le 12 juin 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 12 juin 2021 à 11h37

Alors que la théorie d’un échange entre Mauro Icardi et Cristiano Ronaldo a fréquemment été avancée ces dernières semaines, celle-ci ne serait rien d’autre que de la fiction à l’heure actuelle.

Trois ans après son arrivée en provenance du Real Madrid, Cristiano Ronaldo quittera-t-il la Juventus cet été à un an du terme de son contrat ? Pour l’heure, cette possibilité semble bel et bien réelle. En effet, lassé par les mauvais résultats de la Vieille Dame sur la scène européenne depuis sa venue, l’international portugais ne verrait maintenant pas forcément d’un bon oeil le retour de Massimiliano Allegri sur le banc de l’écurie turinoise, chose qui pourrait donc le pousser à un départ dans les prochaines semaines. Dans cette perspective, Manchester United et le Paris Saint-Germain ont été évoqués comme de possibles points de chute pour le quintuple lauréat du Ballon d’Or. Et concernant l’écurie parisienne, celle-ci pourrait avoir un réel avantage dans le dossier grâce à la présence de Mauro Icardi dans son effectif. En effet, malgré un démenti de sa part dernièrement quant aux rumeurs le concernant, le nom de l’attaquant argentin est fréquemment cité dans la presse italienne dans l’optique d’un come-back en Serie A. La Juventus le lorgnerait tout particulièrement, justement dans l’optique de compenser un éventuel départ de Cristiano Ronaldo…

Pour l’instant, rien ne bouge pour Mauro Icardi et Cristiano Ronaldo !