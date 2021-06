Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo sait à quoi s’en tenir pour son avenir !

Publié le 12 juin 2021 à 10h45 par H.G.

Alors qu’il est fréquemment envoyé vers le PSG, Cristiano Ronaldo n’aura d’autre choix que de revoir à la baisse ses émoluments s’il souhaite rejoindre le club de la capitale.

À un an de la fin de son contrat signé en 2018, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus. Lassé par les mauvais résultats des Bianconeri sur la scène européenne depuis son arrivée, le Portugais ne verrait pas forcément d’un bon oeil le retour de Massimiliano Allegri sur le banc de l’écurie piémontaise et songerait ainsi à aller voir ailleurs pour relever un nouveau et ultime challenge. Le Paris Saint-Germain et Manchester United sont évoqués dans cette optique, mais il semblerait que les deux écuries ne soient pas prêtes à accueillir Cristiano Ronaldo à n’importe quelles conditions.

« Avec ce salaire, Cristiano Ronaldo ne partira pas cet été »