Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Keylor Navas a tranché pour son avenir !

Publié le 12 juin 2021 à 9h45 par H.G.

Alors que l’arrivée de Gianluigi Donnarumma pourrait remettre en question sa place de titulaire dans les buts du PSG, Keylor Navas ne devrait pas quitter le club de la capitale.

S’il est désormais bien loti au poste de gardien avec les présences de Keylor Navas et de Sergio Rico, le Paris Saint-Germain semble malgré tout avoir choisi de profiter de l’opportunité de marché qu’est Gianluigi Donnarumma. En fin de contrat à l’AC Milan le 30 juin prochain, le portier italien est effectivement annoncé avec instance vers un transfert libre au sein du club de la capitale, un accord verbal dans cette optique ayant même été trouvé ce vendredi à en croire les informations dévoilées par Fabrizio Romano et Gianluca Di Marzio. Gianluigi Donnarumma devrait donc être un joueur du PSG la saison prochaine, et sa visite médicale serait même prévue pour ce samedi ou ce dimanche selon le second journaliste cité.

Keylor Navas reste à Paris !

Ainsi, une question se pose parmi de nombreux observateurs : de quoi sera fait l’avenir de Keylor Navas, l’actuel numéro 1 dans les buts du PSG ? Avec l’arrivée de l’international italien, certains ont imaginé que l’ancien joueur du Real Madrid pourrait décider de s’en aller. Mais visiblement, cela ne serait clairement pas au programme ! En effet, à en croire les informations dévoilées par Fabrizio Romano sur son compte Instagram, Keylor Navas ne quittera pas le PSG cet été et sera bien toujours le numéro 1 au poste au coup d’envoi de l’exercice 2020/2021 au mois d’août prochain.