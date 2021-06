Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Simeone sur le point de doubler Leonardo pour ce joueur de Serie A ?

Publié le 12 juin 2021 à 7h15 par A.C.

L’Atlético de Madrid et Diego Simeone vont mettre des bâtons dans les roues du Paris Saint-Germain.

Comme souvent par le passé, Leonardo pourrait se tourner vers la Serie A pour renforcer le Paris Saint-Germain. En plus d’Achraf Hakimi ou de Gianluigi Donnarumma, il suivrait notamment Rodrigo De Paul, qui semble se diriger vers un départ de l’Udinese. « J’ai toujours été quelqu'un de sincère et j’ai toujours dit ce que je pensais... J’ai quand même 27 ans maintenant ! » a expliqué l’Argentin, lors d’un récent entretien accordé au Guardian . « Je ne parlerais pas d’autres clubs, par respect pour l’Udinese et surtout pour ses supporters, qui m’ont toujours montré leur amour ». Le PSG ne serait toutefois pas seul sur le coup, puisque l’Inter ou encore l’Atlético de Madrid suivraient De Paul.

L’Atlético de Madrid avance pas à pas pour De Paul