Mercato - PSG : Leonardo en difficulté avec le plan B à Hakimi ?

Publié le 12 juin 2021 à 1h15 par A.C.

A la recherche d’un latéral droit, Leonardo multiplie les pistes et suivrait notamment Kieran Trippier de l’Atlético de Madrid.

Le dossier Achraf Hakimi fait couler énormément d’encre depuis quelques jours. Comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com, Leonardo pousse pour pouvoir boucler au plus vite son arrivée au Paris Saint-Germain, même semblent s’être compliquées. En Italie on assure en effet que l’Inter n’aurait plus de nouvelles de la part du PSG, ce qui aurait permis à Chelsea de revenir dans la course et prendre la main. Tout reste encore à faire pour le latéral droit, mais du côté du PSG on semble avoir d’autres pistes sous le coude...

Manchester United insiste pour Trippier