Mercato - PSG : Leonardo a une nouvelle fois activé le dossier Koulibaly

Publié le 11 juin 2021 à 21h45 par A.C.

A la recherche d’un défenseur central, le Paris Saint-Germain aurait songé à Kalidou Koulibaly, actuellement au Napoli.

L’été sera très chaud pour le Paris Saint-Germain. A un an et demi de la Coupe du monde au Qatar, les propriétaires du club semblent déterminés à boucler quasiment un gros coup par ligne. Tous les postes devraient y passer, avec notamment les possibles arrivés de Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi. La presse italienne a toutefois récemment évoqué l’intention de Leonardo de réactiver une de ses anciennes pistes, avec Kalidou Koulibaly. Il faut dire que le Sénégalais est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A depuis plusieurs années et son club du Napoli semble obligé de le vendre lors du mercato estival.

Leonardo a pensé à Koulibaly, mais...