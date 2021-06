Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha veut frapper un grand coup avec cette star mondiale cet été !

Publié le 11 juin 2021 à 14h30 par Dan Marciano

A la recherche de renforts offensifs, le PSG surveillerait toujours les prestations de Robert Lewandowski. Un dossier complexe en raison de la concurrence, mais aussi en raison de l'intransigeance du Bayern Munich.

Le mercato estival revêt d’une importance particulière pour le PSG. Les dirigeants qataris souhaitent se montrer actifs lors de cette fenêtre de tir pour bâtir une équipe, capable de remporter la Ligue des champions, à quelques mois de la Coupe du monde 2022 organisée au Qatar. Leonardo veut construire cette équipe autour de ses deux stars : Neymar et Kylian Mbappé. Le premier a récemment prolongé son contrat, mais le deuxième n’a toujours pas donné son accord à ses dirigeants. Le dossier Mbappé a été érigé comme la grande priorité de Nasser Al-Khelaïfi, qui espère aussi accueillir de grands noms cet été. « On doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire. (Mais avez-vous la possibilité de faire de gros recrutements ?) On va en faire, on va en faire (sourire). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été » a confié le président du PSG dans un entretien à L’Equipe . Selon RMC , le club parisien rechercherait un latéral droit, mais aussi un renfort offensif. Et pour consolider sa ligne d’attaque, le dirigeant a un gros nom en tête.

Le PSG annoncé sur les traces de Lewandowski

Après avoir recruté Georginio Wijnaldum, le PSG pourrait tenter de recruter l’homme de cette saison 2020/2021. Il y a quelques semaines, ESPN avait évoqué une possible offensive du club parisien pour tenter de recruter Robert Lewandowski notamment en cas de départ de Kylian Mbappé. Ce dossier n’avait depuis plus été évoqué par les différents médias sportifs, mais ce vendredi, AS remet cette piste au premier plan. Selon le quotidien espagnol, l’attaquant polonais, auteur de 41 buts en Bundesliga cette saison, souhaiterait quitter le Bayern Munich afin de découvrir un nouveau championnat. « Quant à l’avenir, je reste ouvert d’esprit. Aujourd’hui, je me sens très bien au Bayern, la ville est superbe, c’est un grand club… Je reste toujours curieux de connaitre une nouvelle langue, une nouvelle culture. Mais est-ce que ce sera dans le football ou après ma carrière, moi-même je n’en sais rien » avait-il d’ailleurs confié au micro de Canal + . Et le PSG serait susceptible de l’accueillir cet été, même si Lewandowski aurait une préférence pour son avenir.

Lewandowski privilégie un départ au Real Madrid