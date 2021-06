Mercato - PSG : Tout le monde se mobilise pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Foot - Mercato - PSG

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé suscite encore de grandes interrogations au PSG, plusieurs personnalités telles que le président Nasser Al-Khelaïfi ou encore Emmanuel Macron ont pris position sur cet épineux dossier, qui n’a pas encore rendu toutes ses vérités.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé va bientôt devoir prendre une décision radicale pour son avenir alors que sa direction tente, en vain, de le prolonger depuis des mois. L’attaquant français ne cesse de semer le doute au sujet de son futur, et la pression se trouve plus que jamais sur les épaules de Leonardo qui, même s’il a récemment bouclé la prolongation de Neymar jusqu’en juin 2025 au PSG. En attendant, Nasser Al-Khelaïfi s’est quant à lui montré très clair sur le futur de Mbappé…

« Mbappé va rester »

Récemment interrogé dans les colonnes de L’Equipe, le président du PSG a fait une annonce retentissante sur cet épineux dossier en assurant que Kylian Mbappé finirait par prolonger son contrat : « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est Paris, c'est son pays. Il a une mission, pas seulement être un joueur de foot mais promouvoir le Championnat de France, son pays et sa capitale. C'est un garçon fantastique, comme personne et comme athlète. Il est un des meilleurs joueurs actuels et il gagnera le Ballon d'Or pendant des années, j'en suis sûr à 100 %. Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? », a confié Al-Khelaïfi. Pourtant, en coulisses, Mbappé continue d’affoler le marché des transferts puisque The Athletic révélait dernièrement qu’en plus du Real Madrid, l’attaquant du PSG intéressait fortement la Juventus, Manchester United, Manchester City, Chelsea et Liverpool qui envisagent de l’attirer libre en 2022.

Macron a évoqué le cas Mbappé