Mercato - Real Madrid : Ancelotti pourrait tenter un coup très surprenant pour l'après-Varane !

Publié le 11 juin 2021 à 21h30 par B.C.

Avec les possibles départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane, le Real Madrid pourrait être dans l’obligation de se renforcer en défense. Alors que David Alaba rejoindra les Merengue après l’Euro, Carlo Ancelotti étudierait une piste surprenante pour densifier un peu plus le secteur défensif.

Alors que Sergio Ramos se rapproche d’un départ, le Real Madrid pourrait également perdre Raphaël Varane durant le mercato estival. En effet, le champion du monde tricolore va entrer dans sa dernière année de contrat et ne semble pas disposé à vouloir prolonger. Une situation qui pourrait inciter Florentino Pérez à pousser vers la sortie l’ancien joueur du RC Lens afin de récupérer une indemnité de transfert. Si le club peut déjà compter sur l’arrivée de David Alaba et souhaite miser sur Eder Militao, du renfort sera tout de même le bienvenu en cas de départ de Varane et Ramos, et c’est en interne que Carlo Ancelotti pourrait trouver son bonheur.

Mario Gila plait à Carlo Ancelotti