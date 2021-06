Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo reçoit un message improbable !

Publié le 12 juin 2021 à 2h30 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG alors qu’il envisagerait sérieusement de quitter la Juventus cet été, Cristiano Ronaldo a reçu un message pour le moins original de la part de José Mourinho qui souhaite le voir fuir la Serie A !

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo suscite de nombreuses interrogations quant à son avenir. L’attaquant portugais envisagerait en effet de changer d’air cet été, et le PSG songerait sérieusement à son profil en cas de départ de Kylian Mbappé dont le futur est également incertain. Et cette idée plairait beaucoup à un certain José Mourinho, fraichement nommé entraîneur de l’AS Rome.

« Il devrait me laisser en paix »