Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair de cette star argentine !

Publié le 11 juin 2021 à 22h45 par A.C.

Rodrigo de Paul, star de l’Udinese, plait à plusieurs gros clubs européens dont le PSG et l’Atlético de Madrid.

Arrivé à l’Udinese en 2016, Rodrigo de Paul n'a cessé de progresser. Désormais, le club frioulan semble devenu trop petit pour lui. La presse italienne assure qu’il devrait partir cet été, alors que son contrat court jusqu’en juin 2024. Plusieurs, clubs semblent déjà sur le coup, comme le Paris Saint-Germain. Il faut dire que Leonardo est un grand connaisseur de la Serie A et n’a donc pas dû passer à côté de l’explosion de Rodrigo de Paul. Ce dernier est toutefois également suivi par Diego Simeone, qui souhaiterait l’attirer à l’Atlético de Madrid.

« J’ai quand même 27 ans maintenant ! »