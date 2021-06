Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le message fort de Benzema sur son avenir !

Publié le 12 juin 2021 à 10h30 par La rédaction

A 33 ans, Karim Benzema se rapproche de la fin de sa carrière. Toutefois, le buteur du Real Madrid n'est pas encore prêt à raccrocher les crampons.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid en 2018, Karim Benzema est dans la forme de sa carrière. Enchainant ses meilleures saisons, l'international français a porté la Casa Blanca sur ses épaules lors des derniers exercices. Actuellement au top, KB9 a encore quelques belles années devant lui, mais elles sont comptées. A 33 ans, le joueur de Carlo Ancelotti se rapproche bien évidemment de la fin de sa carrière. Mais pour Benzema, la fin semble encore loin, du moins pas pour tout de suite. En effet, le Madrilène n'a pas prévu d'arrêter prochainement...

« Je suis toujours dans mon rêve de footballeur »