Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est déjà terminé pour Rafael Leao ?

Publié le 12 juin 2021 à 14h30 par T.M.

Ces dernières heures, un nouveau nom est apparu dans le viseur de l’OM : Rafael Leao. Aujourd’hui au Milan AC, l’ancien du LOSC intéresserait Pablo Longoria, mais pour le président marseillais, il pourrait déjà falloir faire une croix sur l’attaquant portugais. Explications.

Alors que l’OM a déjà officialisé la future arrivée de Gerson en provenance de Flamengo, d’autres recrues sont attendues sur la Canebière. Pablo Longoria se démène ainsi pour trouver ces perles rares qui viendront renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Le président phocéen scrute ainsi partout que ce soit en Amérique du Sud ou en Europe. Mais cela ne se soldera pas tout le monde par une bonne nouvelle comme cela a été le cas avec Gerson. Dans la liste des échecs, il faudrait ainsi déjà mettre le nom de Thiago Almada. Annoncé parmi les priorités de l’OM, le crack argentin ne devrait pas débarquer de Vélez Sarsfield étant donné les demandes trop importantes du club de Buenos Aires. Face à cet échec, Pablo Longoria serait déjà passé à autre chose. Ainsi, dernièrement, Pedro Almeida, journaliste portugais, dévoilait le dossier sur lequel s’était replié l’Espagnol. Et désormais, c’est Rafael Leao, sous contrat jusqu’en 2024 avec le Milan AC, que les Phocéens tenteraient de faire venir sous la forme d’un prêt.

Un intérêt confirmé, mais…