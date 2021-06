Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un gros coup en attaque !

Publié le 12 juin 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Plus que jamais en quête de renfort dans le secteur offensif, l’OM aurait activé une nouvelle piste bien connue de la Ligue 1 en la personne de Rafael Leão.

Florian Thauvin et Valère Germain ayant décidé de quitter l’OM au terme de leur contrat cet été, et l’avenir d’Arkadiusz Milik étant clairement incertain, Pablo Longoria va devoir attirer du sang neuf en attaque cet été. Plusieurs profils offensifs ont été annoncés ces dernières semaines dans le viseur du président de l’OM, dont celui de Thiago Almada, jeune crack argentin de Vélez Sarsfield. Mais un profil plus connu en Ligue 1 fait désormais son apparition…

L’OM songe à Rafael Leão