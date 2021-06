Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une offre de 10M€ pour cette révélation de Ligue 2 ?

Publié le 12 juin 2021 à 0h00 par A.C.

Révélation de la saison en Ligue 2, Amine Adli a tapé dans l’oeil de plusieurs clubs, notamment l’Olympique de Marseille.

Si avec Jorge Sampaoli le recrutement devrait avoir un accent sud-américaine, Pablo Longoria semble également chercher en France. C’est le cas d’Amine Adli, qui a réalisé une saison pleine avec le TFC en Ligue 2. La montée ratée devrait d’ailleurs arranger l’Olympique de Marseille, même si La Provence a récemment expliqué qu’Adli pourrait poursuivre sa carrière en deuxième division. Mais l’OM n’est pas le seul club à avoir été attiré par les prestations du Toulousain ! La presse italienne évoque depuis plusieurs semaines déjà un fort intérêt du Milan AC, qui serait d’ailleurs déjà passé à l’action.

Le Milan AC passe à l’action !