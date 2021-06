Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Kahzri, Boudebouz... Puel a déjà la solution !

Publié le 11 juin 2021 à 23h30 par A.C.

A la recherche de renforts en attaque cet été, Claude Puel pourrait se tourner vers la Turquie.

Le ménage de Claude Puel devrait continuer lors de ce mercato estival. Le coach de l’ASSE est déterminé à imposer sa patte et s’est séparés des éléments qu’il jugeait soit trop vieux, soit pas adaptés à sa vision de jeu. Cela pourrait être le cas de Wahbi Khazri et de Ryad Boudebouz. Les deux joueurs, qui ont peu joué depuis l’arrivée de Puel, devrait vraisemblablement se diriger vers un départ et à Saint-Étienne on semble déjà préparer leur succession.

L'ASSE ne lâche pas Caleb Ekuban