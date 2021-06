Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a fixé son prix pour Kamara !

Publié le 13 juin 2021 à 18h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Boubacar Kamara pourrait quitter l'OM dès cet été. Alors que le Milan AC serait à l'affût, Pablo Longoria voudrait récupérer environ 20M€ pour la vente de son milieu de terrain.

Lié à l'OM jusqu'au 30 juin 2022, Boubacar Kamara pourrait être vendu cet été s'il ne prolonge pas très vite, et ce, pour ne pas être cédé gratuitement dans un an. Tombé sous le charme du milieu de terrain français, le Milan AC espérerait faire plier l'OM et obtenir le transfert de Boubacar Kamara lors du prochain mercato estival. Mais pour boucler l'affaire, les Rossoneri devront lâcher une somme bien précise.

Pablo Longoria réclamerait 20M€ pour Boubacar Kamara