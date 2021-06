Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une excellente nouvelle pour la succession de Mandanda !

Publié le 13 juin 2021 à 21h45 par D.M.

A en croire la presse ukrainienne, l'OM aurait ciblé Georgiy Bushchan. Et le Dynamo Kiev pourrait bien accepter de le laisser filer cet été.

Le poste de gardien de but pourrait connaître quelques changements lors du mercato estival. Doublure de Steve Mandanda, Yohann Pelé devrait quitter l’OM dans les prochaines semaines. Quant à l’international français, il devrait porter le maillot marseillais la saison prochaine. Mais à 36 ans, Mandanda est au crépuscule de sa carrière et Pablo Longoria en a bien conscience. Le président de l’OM souhaiterait recruter un gardien capable à terme de prendre sa succession et aurait ciblé un portier ukrainien.

« Le Dynamo ne fera pas de manière pour s'en séparer »