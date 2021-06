Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un nouveau coup pour concurrencer Mandanda !

Publié le 13 juin 2021 à 11h10 par A.M.

En quête d'un nouveau portier afin de concurrencer Steve Mandanda et lui succéder à moyen terme, l'OM s'intéresserait désormais au gardien du Dynamo Kiev, Georgiy Bushchan.

Déjà très actif sur le mercato, l'OM a bouclé l'arrivée de Gerson, son premier renfort estival. Mais d'autres recrues sont attendues, notamment au poste de gardien de but. En effet, le club phocéen souhaite attirer un numéro 1 bis capable de concurrencer immédiatement Steve Mandanda, et de le remplacer à moyen terme. Dans cette optique, plusieurs noms circulent à l'image de ceux d'Alexander Nübel (Bayern Munich), Alessio Cragno (Cagliari), Esteban Andrada (Boca Juniors) et surtout Christian Joel Sanchez (Gijon), annoncé proche de l'OM par la presse espagnole. Et pourtant, Pablo Longoria active une autre piste.

Bushchan dans le viseur de l'OM ?