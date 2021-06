Mercato - OM : Longoria s'engage dans une bataille colossale pour cette ancienne star du PSG !

Foot - Mercato - OM

Pour renforcer sa défense centrale, l'OM aurait coché le nom de David Luiz. Toutefois, Pablo Longoria ne manquerait pas de concurrents sur ce dossier. En effet, le président marseillais devrait se frotter à l'Inter Miami, à Flamengo et au Benfica pour l'ancien du PSG.

En fin de contrat le 30 juin 2021, David Luiz va quitter Arsenal librement et gratuitement cet été. Toutefois, l'ancien défenseur du PSG ne connaitrait pas encore sa future destination. Alors qu'il serait suivi de près par l'OM, David Luiz pourrait faire son retour en Ligue 1 cet été. A moins qu'il ne décide de migrer vers un club plus exotique.

Selon les indiscrétions de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter , David Luiz ne manquerait pas de prétendants. En effet, l'actuel pensionnaire d'Arsenal serait bel et bien suivi par l'OM, qui serait allé à la pêche aux renseignements pour en savoir plus sur sa situation. Toutefois, à en croire le journaliste italien, le club phocéen serait loin d'être seul sur ce dossier. En effet, l'Inter Miami, Flamengo et Benfica auraient également demandé des informations sur David Luiz à son agent, Giuliano Bertolucci.

