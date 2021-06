Mercato - Real Madrid : Pérez passe aux choses sérieuses pour Sergio Ramos !

Foot - Mercato - Real Madrid

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos se rapprocherait dangereusement d'un départ libre et gratuit du Real Madrid. Pour éviter ce terrible scénario, Florentino Pérez aurait prévu une nouvelle réunion avec son capitaine très prochainement.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos resterait dans le flou le plus total quant à son avenir. Alors qu'il n'aurait toujours pas trouvé de terrain d'entente avec Florentino Pérez pour prolonger, le capitaine du Real Madrid se rapprocherait encore un peu plus d'un départ libre et gratuit cet été. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG, en embuscade pour réaliser un nouveau coup XXL à 0€, après avoir bouclé la signature de Georginio Wijnaldum. De son côté, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, ferait tout son possible pour ne pas voir son Sergio Ramos partir cet été.

Selon les informations de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter , Sergio Ramos et Florentino Pérez auraient programmé un rendez-vous très prochainement pour tenter de trouver un terrain d'entente quant à une prolongation. A en croire le journaliste italien, le capitaine du Real Madrid aimerait signer un contrat de deux saisons ou un bail d'un année, plus une en option.

