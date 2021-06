Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il être inquiet pour la prolongation de Mbappé ?

Publié le 13 juin 2021 à 8h00 par La rédaction

Lié au PSG jusqu’en 2022, Kylian Mbappé multiplie les déclarations hasardeuses sur son avenir. Dans un entretien accordé ce samedi à France Football, l’attaquant affiche notamment de gros doutes concernant une possible prolongation dans la capitale. Mais selon vous, Leonardo doit-il être inquiet dans ce dossier ?

Après avoir bouclé la prolongation de Neymar, le PSG souhaite en faire de même avec Kylian Mbappé, mais cela ne sera pas simple. Comme vous l’a indiqué le10sport.com, le Bondynois ne veut pas s’engager sur une trop longue durée afin de conserver la mainmise sur son avenir, alors que le PSG cherche au contraire à le blinder. De plus, Mbappé attend des garanties sur le projet parisien, souhaitant faire partie d’un projet compétitif pour espérer remporter la Ligue des champions. Les discussions entre les deux parties traînent donc en longueur, et aucune décision ne devrait être prise par l’international français d’ici la fin de l’Euro.

« Est-ce qu’il s’agit du meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse »