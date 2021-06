Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Recrutement, Leonardo... Kylian Mbappé répond à Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 13 juin 2021 à 16h45 par H.G. mis à jour le 13 juin 2021 à 16h49

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a bien expliqué qu’aucun joueur n’aurait le pouvoir de décider du recrutement au PSG, Kylian Mbappé assure ne jamais avoir voulu prendre ce rôle.

« On est ambitieux nous aussi. Mais s'il veut décider de qui on recrute ou pas, ça, ce n'est pas possible. Je répète, c'est un garçon super, je suis sûr qu'il dit ça car il veut une meilleure équipe pour gagner la C1 », lâchait Nasser Al-Khelaïfi il y a quelques jours dans un entretien accordé à L’Equipe . Ce faisant, le président du PSG a affirmé comprendre les ambitions de Kylian Mbappé, qui conditionne son éventuelle prolongation à la compétitivité du club de la capitale. Cependant, il a donc assuré que le joueur de 22 n’aura en aucun cas un pouvoir sur le recrutement de l’écurie francilienne et que cette tâche revient pleinement à Leonardo.

« Je n'ai jamais demandé un seul joueur au président ou à Leonardo »