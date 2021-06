Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le dossier Hakimi !

Publié le 13 juin 2021 à 14h45 par La rédaction

Leonardo aurait fait d'Achraf Hakimi l'une de ses priorités au poste de latéral droit pour cet été. Le Paris Saint-Germain peine cependant à trouver un accord avec l'Inter Milan.

Le PSG ne veut pas en rester là. Après l'officialisation de la signature de Georginio Wijnaldum, Leonardo souhaiterait rapidement concrétiser le recrutement libre de Gianluigi Donnarumma. Une fois la venue du gardien italien finalisée, le directeur sportif du Paris Saint-Germain pourra totalement s'investir dans le dossier Achraf Hakimi. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG tente d'inclure un joueur dans la transaction afin de convaincre l'Inter de lâcher l'ancien joueur du Real Madrid qui est déjà tombé d'accord avec le club de la capitale..

L'Inter privilégie un échange avec Chelsea plutôt qu'avec Paris