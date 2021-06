Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur l'arrivée de Donnarumma !

Publié le 13 juin 2021 à 12h15 par A.M.

Alors que tout laisse penser que Gianluigi Donnarumma sera la deuxième recrue estivale du PSG, son salaire serait moins important que prévu.

Après avoir acté le recrutement de Georginio Wijnaldum, qui a débarqué libre en provenance de Liverpool, le PSG semble proche de boucler l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, lui aussi en fin de contrat. Le portier italien ne prolongera pas son bail à l'AC Milan, qui a déjà recruté son successeur en misant sur Mike Maignan, et rejoindra donc le PSG qui a décidé de sauter sur cette opportunité de marché qui s'est présentée. D'autant plus que le club de la capitale devrait lui verser un salaire inférieur à celui qui circule ces derniers jours.

Un salaire moins important que prévu ?