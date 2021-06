Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier prioritaire de Leonardo prend une étonnante tournure !

Publié le 13 juin 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Priorité du PSG, le recrutement d'un latéral droit est compliqué. L'Inter est toujours aussi gourmand pour Achraf Hakimi, l'objectif numéro 1 du club de la capitale. Dans le même temps, Leonardo aurait relancé l'entourage... d'Alessandro Florenzi.

Cet été, le Paris Saint-Germain devrait être très actif. L'objectif est de se renforcer à plusieurs postes, notamment l'entrejeu et au poste de latéral droit. Dans cette optique, le club de la capitale a d'ores et déjà bouclé un premier renfort avec l'arrivée libre de Georginio Wijnaldum. En fin de contrat avec Liverpool, le milieu de terrain néerlandais est un renfort de choix pour le PSG qui avait ciblé l'entrejeu comme une priorité pour ce mercato. D'ailleurs, d'autres renforts sont attendus dans ce secteur de jeu. Mais avant de recruter un autre milieu de terrain, le club de la capitale devrait prochainement officialiser la venue de Gianluigi Donnarumma, qui débarquera lui aussi libre, en provenance de l'AC Milan. En parallèle, Leonardo continue de pousser pour la grande priorité estivale du PSG, à savoir le recrutement d'un latéral droit. Achraf Hakimi est toujours au cœur des préoccupations.

Toujours bloqué pour Hakimi, Florenzi relancé ?