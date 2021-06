Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo préparerait une incroyable surprise !

Publié le 13 juin 2021 à 9h45 par D.M.

Leonardo devrait rencontrer l'agent d'Alessandro Florenzi dans les prochains jours. Et contre toute attente, le PSG pourrait bien décider de lever l'option d'achat présente dans le contrat de l'Italien.

Le PSG a démarré fort le mercato estival en officialisant l’arrivée de Georginio Wijnaldum. Le club parisien serait aussi proche d’un accord avec Gianluigi Donnarumma, mais la grande priorité demeure le recrutement d’un latéral droit. Depuis plusieurs jours, il est question d’une offre de 60M€ de Leonardo pour Achraf Hakimi (Inter). L’international marocain pourrait débarquer à Paris d'ici la fin du mercato et s’installer durablement sur le côté droit de la défense. Mais quid d’Alessandro Florenzi ?

Leonardo prêt à s'attacher les services de Florenzi ?