Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour le plan B à Hakimi ?

Publié le 13 juin 2021 à 0h00 par A.C.

A peine revenu au FC Barcelone après une belle progression au Real Bétis, Emerson Royal pourrait déjà plier bagages.

Pas vraiment convaincant au cours de son prêt, Alessandro Florenzi ne devrait pas poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain. Il ne semble en effet pas avoir convaincu Leonardo, qui a déjà activé plusieurs pistes pour le remplacer. Il y a Achraf Hakimi, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com... mais également Emerson Royal ! Performant avec le Real Bétis, le latéral a été racheté par le FC Barcelone en cette fin de saison et s’il assure vouloir rester en Catalogne, il pourrait bien connaitre un nouveau club.

Entre l’Inter et Emerson, ce n’est pas vraiment chaud