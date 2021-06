Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Hakimi peut s’éterniser !

Publié le 12 juin 2021 à 17h30 par A.C.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération, Achraf Hakimi pourrait bien être l’un des premiers gros coups du Paris Saint-Germain sur le mercato estival.

Les prochaines semaines pourraient être riches en surprises pour les supporters du Paris Saint-Germain. Le club se montre très actif en ce début de mercato, avec Gianluigi Donnarumma qui devrait bientôt arriver. En fin de contrat avec le Milan AC, le gardien devrait passer ses visites médicales après la rencontre entre l’Italie et la Suisse à l’Euro le 16 juin prochain et signer un contrat jusqu’en 2026, à en croire les informations de Sky Sport Italia . Mais Donnarumma pourrait être suivi par un autre gros nom. La Gazzetta dello Sport a annoncé une offre de 60M€ du PSG pour Achraf Hakimi, champion d’Italie avec l’Inter cette saison. Une offre refusée, mais nous vous avons révélé sur le10sport.com que Leonardo négocie actuellement avec l’Inter pour Hakimi. Les choses ne semblent toutefois pas vraiment avancer...

Une différence de 30M€ entre le PSG et l’Inter

A en croire les médias italiens, l’Inter n’aurait plus vraiment de signe du Paris Saint-Germain depuis cette offre refusée. D'ailleurs, on apprend ce samedi, qu’elle n’était pas d’une valeur de 60M€, comme cela a pu être évoqué. D’après les informations de Tuttosport le PSG aurait offert 50M€ de part fixe pour Achraf Hakimi, avec plusieurs bonus qui n’auraient toutefois pas atteint les 60M€. Très en dessous donc des 80M€ réclamés par l’Inter et que le PSG ne semble pas prêt à payer... à l’inverse de Chelsea ! Toujours selon Tuttosport , les Blues pourraient se rapprocher de ces 80M€, mais aurait surtout l’intention d’insérer dans le deal Emerson Palmieri et Andreas Christensen, deux joueurs très appréciés à Milan.

Leonardo n’est pas au bout de ses peines